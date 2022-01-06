07 Ocak 2022, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Rayo Majadahonda 0-5 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atletico Madrid farklı turladı!

Atletico Madrid farklı turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Atletico Madrid deplasmanda Rayo Majadahonda konuk oldu. Madrid temsilcisi mücadelesi 5-0 kazandı ve üst tura yükseldi.

İspanya Kral Kupası heyecan son 32 turu karşılaşmaları ile devam etti.

Atletico Madrid, İspanya 2. lig takımlarından Rayo Majadahonda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele Atletico Madrid'in 5-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Atletico Madrid adını son 16 turuna yazdırdı.

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