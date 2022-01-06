07 Ocak 2022, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan çıkmadı!

Juventus ile Napoli yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Napoli'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli'nin golü 23. dakikada Dries Mertens'ten gelirken, ev sahibi bu golü 54'te Chiesa ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Juventus 35 puana yükseldi. Napoli ise 40 puana ulaştı. Ligin 21. haftasında Juventus deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Napoli ise Sampdoria'yı konuk edecek.

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