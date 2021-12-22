23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Empoli 2-4 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

6 gollü maçta kazanan Milan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 19. hafta mücadelesinde Empoli ile Milan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen ve 6 golün atıldığı maçı Milan, deplasmanda 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Empoli ile Milan kozlarını paylaştı. Stadio Carlo Castellani'de oynanan maçı Milan 4-2 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Maçta gol perdesini 12. dakikada Kessie açtı. Bu gole Empoli cephesinden yanıt 18'de Bajrami'den geldi. 42'de Kessie bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu sonuç aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıda Milan gollerine devam etti. Dakika 63'te Florenzi ve dakika 69'da Theo Hernandez sahneye çıktı ve maçı 4-1'e getirdi. Karşılaşmada son sözü 84. dakikada Pinamonti söyledi ve maç Milan 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Milan puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Empoli ise 27 puanda kaldı.

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