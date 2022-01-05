05 Ocak 2022, Çarşamba
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İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal - Liverpool maçı Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi!
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecekti. Mücadele Liverpool'daki Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi. İşte detaylar...
Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.
Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.
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