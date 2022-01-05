06 Ocak 2022, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Alyocano 1-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | R. Madrid son 16'ya yükseldi!

R. Madrid son 16’ya yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

İspanya Kral Kupası (Cope del Rey) son 32 turunda Real Madrid deplasmanda Alcoyano'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-1 kazandı ve üst tura yükseldi.

İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Alcoyano'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda Real Madrid'in gollerini Eder Militao (Dk. 39), Marco Asensio (Dk. 77) ve Jose Juan (Dk. 79-kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın tek golü Dani Vega'dan (Dk. 65) geldi.

Real Madrid, aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

Kupada 4. turun sürpriz sonucu ise Celta Vigo'nun 3. lig takımı Atletico Baleares'e deplasmanda 2-1 yenilerek elenmesi oldu.

Celta'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu bu maçta yedek bekledi.

Teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen Okay'ın ara transfer döneminde Celta'dan ayrılması bekleniyor.

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