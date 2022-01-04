05 Ocak 2022, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lens 2-2 Lille (Penaltılar 4-3) MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf’lu Lille Fransa Kupası’na veda etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Fransa Kupası Son 32 Turu maçında Lille, normal süresi 2-2 biten mücadelede Lens'a penaltılar sonucu 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti. Lille'de Yusuf Yazıcı ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

Fransa Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Stade Bollaert-Delelis'de oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lille'in gollerini Amadou Onana (2) kaydetti. Lens'in golleri ise Seko Fofana'dan geldi.

Penaltı atışlarında Lille 4-3 mağlup oldu ve Fransa Kupasına'da son 32 turda veda etti.

90 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, 2 kez direği geçemedi.

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