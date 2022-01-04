Lens 2-2 Lille (Penaltılar 4-3) MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Stade Bollaert-Delelis'de oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lille'in gollerini Amadou Onana (2) kaydetti. Lens'in golleri ise Seko Fofana'dan geldi.

Penaltı atışlarında Lille 4-3 mağlup oldu ve Fransa Kupasına'da son 32 turda veda etti.

90 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, 2 kez direği geçemedi.

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