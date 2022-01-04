04 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel'den özür dileyen Chelsea'nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea forması giyen Romelu Lukaku, yaptığı açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı. Takımın Alman menajeri Thomas Tuchel'den özür dilediği ifade edilen Belçikalı yıldız, para cezasından kaçamadı. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel’den özür dileyen Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Romelu Lukaku yeni yıl öncesi Sky Sports'a konuştu. Belçikalı yıldız yaptığı açıklamalarla hem Chelsea kulübünü hem menajer Thomas Tuchel'i şaşırtmıştı.

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel’den özür dileyen Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!

"Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. İtalya'daki formda günlerimdeki gibiyim. Ancak Chelsea'daki durumdan rahatsızım. Antrenörümüz bana uymayan bir sistemi tercih ediyor. Pes etmeden profesyonelce çalışmaya devam edeceğim. Her zaman kalbimde Inter olduğunu söyledim: Inter'e döneceğimi biliyorum, gerçekten öyle umuyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel’den özür dileyen Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!

TUCHEL'IN LUKAKU'YA CEVABI

Bu açıklamalarının ardından Romelu Lukaku, Liverpool ile oynanan ve 2-2 biten maçın kadrosuna alınmamıştı. Teknik direktör Thomas Tuchel yarın oynanacak Tottenham maçı öncesi bugün kamera karşısına geçti. Alman çalıştırıcı, Lukaku'nun özür dilediğini ve bugünkü antrenmanda yer aldığını söyledi.

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel’den özür dileyen Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!

"O ne yaptığının farkında ve batırdığı şeyleri düzeltebilecek sorumluluğa sahip. O bizim oyuncumuz ve bizim için oynarken mutlu olması için iyi sebepleri var."

SPOR HABERLERİ - Thomas Tuchel’den özür dileyen Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku para cezasından kaçamadı!

500 BİN EURO CEZA VERİLDİ

28 yaşındaki futbolcu özür dilese de cezadan kaçamadı. La Repubblica'ya göre Chelsea, Romelu Lukaku'nun açıklamalarından dolayı 500 bin Euro ceza verdi.

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