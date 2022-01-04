04 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma Covid-19'a yakalandı!

Donnarumma Covid-19’a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldızı Gianluigi Donnarumma Covid-19'a yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalyan oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.

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