04 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Vannes 0-4 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mbappe coştu! PSG farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Paris Saint-Germain, Vannes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG Kimpembe ve Mbappe'nin (3) golleriyle 4-0 kazandı. İşte detaylar...

Fransa Kupası son 32 turunda Vannes ile PSG karşı karşıya geldi. PSG zayıf rakibini 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

PSG'de 59, 71 ve 76. dakikalarda attığı üç golle hat-trick yapan Kylian Mbappe maça damgasını vururken, diğer gol ise 28'de Kimpembe'den geldi.

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