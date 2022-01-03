Vannes 0-4 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası son 32 turunda Vannes ile PSG karşı karşıya geldi. PSG zayıf rakibini 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

PSG'de 59, 71 ve 76. dakikalarda attığı üç golle hat-trick yapan Kylian Mbappe maça damgasını vururken, diğer gol ise 28'de Kimpembe'den geldi.

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