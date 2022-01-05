Süper Lig'de Beşiktaş forması da Loris Karius 2018 yılından sonra ilk defa Liverpool forması giyecek!

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Loris Karius, beklentilerin altında kalmış ve takımı Liverpool'a geri dönmüştü. Tarihi Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e karşı oynanan maça hatalarıyla damga vuran Alman kaleci, 2018 yılından sonra ilk defa yeniden Liverpool forması giyebilir.

Liverpool'da Covid-19 krizi büyüyor. Lig Kupası Yarı Final eşleşmesinin ilk maçında yarın (6 Ocak) Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool'da kadro anlamında yaşanan sorun neticesinde kalede tek opsiyon olarak eski Beşiktaşlı Loris Karius kaldı.

Son olarak 2017-18 sezonunda Liverpool forması giyen Alman kaleci, Beşiktaş ve Union Berlin'de kiralık geçirdiği dönemler sonrası bu sezon Liverpool'a dönmüştü. Covid-19 vakaları yaşanmadan önce Karius'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu.

SON MAÇI ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİYDİ

Loris Karius, Liverpool forması altında son maçına 26 Mayıs 2018'de çıkmıştı. Karius, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaptığı hatalarla maça damga vurmuştu. Kiev'de oynanan finalde yaptığı hatalarla gündem yaratan Karius, sonrasında Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

ANTRENMAN TESİSİ KAPATILDI

Liverpool'da Klopp'un yokluğunda asistanı Pep Lijnders'in da Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası Liverpool, antrenman tesislerini kapatma kararı aldı. Liverpool'un Arsenal maçının ertelenmesi adına girişimleri sürüyor.

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