21 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio'da Ciro Immobile Covid-19'a yakalandı!

Lazio’ya Immobile şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da kariyerini sürdüren Ciro Immobile, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde corona virüsü tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.

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