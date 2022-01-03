03 Ocak 2022, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'den Merih Demiral hamlesi!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, bu sezon Atalanta formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki milli futbolcuyla, Chelsea, Napoli ve Newcastle United da yakından ilgileniyor. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı. Fanatik'in haberine göre, Real Madrid ve birçok Avrupa devi 23 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

EN CİDDİ TALİP REAL MADRID!

Gelecek sezon transfere büyük bir bütçe ayıran Real Madrid savunmada yaşadığı krizi Merih Demiral ile çözmek istiyor. Carlo Ancelotti Madrid yönetiminden gelecek sezon Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

BONSERVİSİ JUVE'DE!

Bu sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta ancak Atalanta 27 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Merih Demiral transferinden büyük kazanç elde etmek istiyor.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

SEZONUN İLK YARISINA DAMGA VURDU!

Hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Merih Demiral attığı gollerle de Atalanta'ya katkı sağladı. 1.90 boyundaki stoper 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun bu performansı Atalanta taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATTI!

A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan 23 yaşındaki stoper Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maçta forma giyerek 1 de gol attı. Merih Demiral ayrıca Manchester United deplasmanında attığı golle Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

3 TALİP DAHA VAR!

Real Madrid dışında Premier Lig'den Chelsea ve Newcastle United ile İtalya Ligi'nden Napoli de Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için sıraya giren kulüpler. Daha önce Premier Lig'de Leicester City ve Manchester United da Merih Demiral için transfer girişiminde bulunmuştu.

Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

JUVENTUS 18 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ!

Kariyerine Fenerbahçe 'de başlayan ve daha sonra Alcanenense'nin yolunu tutan Merih Demiral, Sporting Lizbon ve Alanyaspor formaları giymişti. Sassuolo genç yıldızı 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmış, 1 sezon sonra ise Juventus 18 milyon Euro ödeyerek Merih Demiral'ı transfer etmişti.

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