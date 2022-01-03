Real Madrid’den Merih Demiral hamlesi!

SEZONUN İLK YARISINA DAMGA VURDU!

Hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Merih Demiral attığı gollerle de Atalanta'ya katkı sağladı. 1.90 boyundaki stoper 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun bu performansı Atalanta taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.