21 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek

Cüneyt Çakır’a dev görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek. VAR'da ise Mete Kalkavan olacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

Bugün saat 18.45'te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR'ı da Abdullah K. Hendeal olacak.

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