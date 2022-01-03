03 Ocak 2022, Pazartesi
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TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devi Chelsea Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı!
İngiltere Premier Lig devi Chelsea, takımın deneyimli oyuncularından Thiago Silva'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yazında kadroya katılan 37 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.
Daha önce Milan ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynayan Thiago Silva, geçen sezon kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.
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