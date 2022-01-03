03 Ocak 2022, Pazartesi
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Manchester United 0-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhamtpon'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 82. dakikada Joao Moutinho'nun attığı golle 1-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Manchester United ile Wolverhamtpon kozlarını paylaştı. Temposu oldukça yüksek geçen ve karşılıklı pozisyonların yaşandığı mücadelede, Wolverhampton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Turunculara galibiyeti getiren gol 82. dakikada Portekizli yıldız Joao Moutinho'nun ayağında geldi.
Bu sonuçla Wolverhampton puanını 28'e yükseltti. Manchester United ise 31 puanda kaldı ve 19 maçta 10. puan kaybını yaşadı.
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