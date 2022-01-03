03 Ocak 2022, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement oldu!

Monaco Clement’e emanet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Fransa Ligue 1'in devlerinden Monaco'nun yeni teknik direktörü belli oldu. Fransız ekibi 47 yaşındaki Philippe Clement'e emanet olacak.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement oldu.

Yeni yılın ilk gününde görevine son verilen Niko Kovac'ın yerini, 47 yaşındaki Clement alacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçikalı teknik adamla 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine 2017'de başlayan Clement, ülkesinin Genk ve Club Brugge takımlarıyla son 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

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