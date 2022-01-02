03 Ocak 2022, Pazartesi
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Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 44. dakikada takımdan gönderileceğii iddia edilen Luuk de Jong kaydedi. Hollandalı oyuncu bu sezonki ilk golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.
Bu sonuçla Barcelona 31 puana yükseldi ve 5. sıraya yükseldi. Mallorca ise 20 puanda kalarak haftayı 15. sırada tamamladı.
Mallorca 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Katalan ekibi bu kritk karşılaşmadan 44. dakikada Luuk de Jong'un kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı.
La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu.
Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 44. dakikada takımdan gönderileceğii iddia edilen Luuk de Jong kaydedi. Hollandalı oyuncu bu sezonki ilk golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.
Bu sonuçla Barcelona 31 puana yükseldi ve 5. sıraya yükseldi. Mallorca ise 20 puanda kalarak haftayı 15. sırada tamamladı.
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