SPOR HABERLERİ - Premier Lig devi Chelsea'de kriz! Thomas Tuchel ve Romelu Lukaku...

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin altında kaldı. Liverpool maçı öncesi lider Manchester City'in 11 puan gerisine düşen maviler, büyük bir krizle de çalkalanıyor. Takımın yıldız oyuncusu Romelu Lukaku ve menajer Thomas Tuchel arasında yaşananlar sonucu Belçikalı yıldız ligin en kritik maçlarından biri konumunda bulunan Liverpool karşılaşmasında kadro dışı kaldı. İşte detaylar...

Son dönemde Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayan Lukaku, Sky Sport'a verdiği röportajda, Tuchel'in kendisine uymayan bir taktiği tercih ettiğini söylemişti.

LIVERPOOL MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

İngiliz ekibi bu açıklamaların ardından Belçikalı yıldızı kadro dışı bıraktı. Lukaku şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Chelsea - Liverpool maçının kadrosunda yer almayacak.

"LUKAKU'NUN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIM"

Lukaku'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamaların ardından çok şaşırdığını belirten Tuchel, Belçikalı oyuncudan böyle bir açıklama beklemediğini söyledi:

"Lukaku ile açık bir şekilde konuşacağız. Bu açıklamalara şaşırdım çünkü antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla bizimle olmaktan mutlu. "Neler olup bittiğini anlamak için ona zaman ayıracağız ama burada bizimle olmasından ötürü mutluyuz. Açıklamaları tabii ki hoşumuza gitmedi çünkü birçok farklı sesi beraberinde getirdi ve bu durumun bize bir faydası yok. Bu durumu onunla konuşmadan değerlendirmem çok doğru olmaz çünkü belki açıklamaları basına farklı bir şekilde yansıtılmış olabilir"

97 MİLYON POUND'A TRANSFER OLDU

Son olarak ligde Chelsea'nin 1-1 berabere kaldığı Brighton & Hove Albion maçında ilk 11'de sahaya çıkan Lukaku, takımının tek golüne imza atmıştı. 2021 yazında 97 milyon poundluk bonservis ücretiyle İngiliz devine dönen Belçikalı golcü 18 maçta 7 gol attı.

CHELSEA LİDERİN 11 PUAN GERİSİNDE

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, 20 hafta sonunda 42 puan ve bir maç eksiğiyle lider Manchester City'nin 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Londra ekibi ligde bu akşam 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Liverpool ile sahasında karşılaşacak.

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