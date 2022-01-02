02 Ocak 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN
Brentford 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın galibi 2-1'lik skorla Brentford oldu.
Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 42'de Wissa ve 83'te Rasmussen'den gelirken, Aston Villa'nın tek golünü 16. dakikada Danny Ings kaydetti.
Bu sonucun ardından Brentford puanını 23'e yükseltti, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı