02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brentford evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.01.2022

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın galibi 2-1'lik skorla Brentford oldu.

Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 42'de Wissa ve 83'te Rasmussen'den gelirken, Aston Villa'nın tek golünü 16. dakikada Danny Ings kaydetti.

Bu sonucun ardından Brentford puanını 23'e yükseltti, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Enes’ten galibiyet sözleri: Ölümüne oynadık Enes'ten galibiyet sözleri: Ölümüne oynadık
Enes attı Getafe Madrid’i devirdi! Enes attı Getafe Madrid'i devirdi!
Chelsea’de 3 ayrılık birden! Chelsea'de 3 ayrılık birden!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör