Brentford 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın galibi 2-1'lik skorla Brentford oldu.

Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 42'de Wissa ve 83'te Rasmussen'den gelirken, Aston Villa'nın tek golünü 16. dakikada Danny Ings kaydetti.

Bu sonucun ardından Brentford puanını 23'e yükseltti, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

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