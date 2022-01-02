02 Ocak 2022, Pazar
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Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.
Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.
Chelsea'de 3 ayrılık birden! Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley...
İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu isimlerin, Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley olduğu öğrenildi.
İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayırmak istediğini yazdı.
Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.
Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.
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