02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de 3 ayrılık birden! Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley...

Chelsea’de 3 ayrılık birden!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu isimlerin, Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley olduğu öğrenildi.

İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayırmak istediğini yazdı.

Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.

Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.
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