02 Ocak 2022, Pazar
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Roma'da Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento görevinden ayrıldı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento görevinden ayrıldı. Sacramento, haberi sosyal medya hesabından verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Joao Sacramento flaş bir karar aldı.
Antrenör Sacramento, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Sacramento'nun yerine ise Salvatore Foti'nin geçeceği ifade edildi.
Öte yandan ayrılığın perde arkasında Mourinho ile Joao Sacramento'nun Sampdoria maçı sonrası tartışmalarının yattığı iddia edildi.
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