02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'da Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento görevinden ayrıldı!

Mourinho’nun yardımcısı görevinden ayrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento görevinden ayrıldı. Sacramento, haberi sosyal medya hesabından verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Joao Sacramento flaş bir karar aldı.

Antrenör Sacramento, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Sacramento'nun yerine ise Salvatore Foti'nin geçeceği ifade edildi.

Öte yandan ayrılığın perde arkasında Mourinho ile Joao Sacramento'nun Sampdoria maçı sonrası tartışmalarının yattığı iddia edildi.

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