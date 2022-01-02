Manchester United'da Cristiano Ronaldo: Mutlu değilim!
Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sürdüren Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali geldi. Portekizli dünya yıldızı, mutlu olmadığını söyledi. İşte detaylar...
12 yıl sonra efsane olduğu kulübü Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'dan kırmızı beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi.
Sezon başında İtalyan ekibi Juventus'tan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig'e geri dönen Portekizli futbolcu, şu ana kadar çıktığı 20 maçta 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek takımının en etkili oyuncularından biri olsa da, Manchester United için işler yolunda gitmiyor.
MANCHESTER UNİTED LİDERİN 22 PUAN GERİSİNDE
Premier Lig'de Manchester United 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligder Manchester City'nin 22 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. 36 yaşındaki Ronaldo'nun takımının bu durumundan memnun olmadığı biliniyor.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından bir yeni yıl paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki Ronaldo, 2. Manchester United kariyerinde genel olarak mutlu olmadığını açıkladı.
"MUTLU DEĞİLİM"&NBSP;
Hakkında Manchester United'dan ayrılacağı şeklinde haberler çıkan ve ismi yeniden Real Madrid ile anılan Ronaldo, "2021 sona eriyor ve tüm müsabakalarda 47 gol atmama rağmen bu sene bizim için kolay değildi. Ancak United'da yaptığımız şeylerden dolayı mutlu değilim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor" dedi.
AYRILIK SİNYALİ OLARAK ALGILANDI
Tecrübeli yıldızın bu açıklaması ise devre arasında İngiliz ekibinden ayrılarak başka bir takıma transfer olabileceği şeklinde yorumlandı.
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