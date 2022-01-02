02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford Aston Villa maçı CANLI İZLE (Brentford-Aston Villa canlı anlatım)

Brentford - Aston Villa | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Aston Villa da yeni bir çıkış peşinde... Brentford-Aston Villa mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

BRENTFORD ASTON VILLA İLK 11'LER

Brentford: Alvaro Fernandez, Pinnock, Jansson, Sorensen, Norgaard, Onyeka, Roerslev, Jensen, Canos, Wissa, Ivan Toney.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Buendia, Traore, Danny Ings.

ASpor CANLI YAYIN

BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Brentford ile Aston Villa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetiyor.

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