Brentford Aston Villa maçı CANLI İZLE (Brentford-Aston Villa canlı anlatım)
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Aston Villa da yeni bir çıkış peşinde... Brentford-Aston Villa mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
BRENTFORD ASTON VILLA İLK 11'LER
Brentford: Alvaro Fernandez, Pinnock, Jansson, Sorensen, Norgaard, Onyeka, Roerslev, Jensen, Canos, Wissa, Ivan Toney.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Buendia, Traore, Danny Ings.
BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Brentford ile Aston Villa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetiyor.
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