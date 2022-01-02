02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2-0 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kritik maçta kazanan Atletico!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleden Correa'nın 2 golüyle 2-0 galip ayrıldı.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Correa'nın 28 ve 53. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte ligde lider Real Madrid'in bir hayli gerisinde kalan Atletico, Vallecano'nun önüne geçmeyi başardı.

Atletico Madrid puanını 32'ye yükseltirken, Vallecano ise 30 puanda kaldı.

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