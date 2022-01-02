02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 2-3 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton evinde büyük şok yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

ngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Everton sahasında Brighton'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.Brighton'a galibiyeti getiren golü 3. ve 71. dakikalarda Allisters, 21. dakikada Dan Burn, kaydederken, Everton'ın gollerini 53 ve 76. dakikalarda Anthony Gordon kaydetti.

İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Brighton deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Brighton 3-2 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 3. ve 71. dakikalarda Allisters, 21. dakikada Dan Burn, kaydederken, Everton'ın gollerini 53 ve 76. dakikalarda Anthony Gordon kaydetti.

Everton'da Calvert-Lewin 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Brighton bu sonuçla puanını 27 yaparken, Everton, 19 puanda kaldı.

Brighton ligin 22. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.
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