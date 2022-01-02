İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20 maç sonunda topladığı 42 puanla 2. sırada bulunan Chelsea, evinde 41 puanlı Liverpool'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler dev müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Chelsea-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de bu hafta dev bir heyecana sahne olacak. Zirvenin iddialı takımlarından Chelsea, Stamford Bridge'de ezeli rakiplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 42, konuk ekibin ise 41 puanı mevcut. Chelsea adına takımın kilit ismi 7 golü bulunan Mason Mount olacak. Kırmızılar'da ise öne çıkan yıldız 15 gol kaydeden Mohamed Salah. İşte Chelsea-Liverpool maçına dair tüm merak edilenler...

📺CHELSEA-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea'nin sahasında Liverpool'u ağırlayacağı mücadele bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋CHELSEA-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku

🔹Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane

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