02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

İngiltere Premier 21. haftasında Chelsea, sahasında Liverpool'u ağırladı. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki dev kulübün karşı karşıya geldiği maçta kazanan çıkmadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftası dev bir maça sahne oldu. Ada'nın iki flaş kulübü Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Özellikle ilk yarısı nefes kesen maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve mücadelede kazanan çıkmadı.

Maçta gol perdesini 9. dakikada Sadio Mane açtı. 26'da Mohamed Salah sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Londra ekibi 42'de Kovacic'in şık golüyle farkı bire indirirken, maçın sonucunu 45+1'de attığı golle Pulisic belirledi. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikle iki takım da lider Manchester City'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşadı. Chelsea puanını 43'e Liverpool ise 42'ye yükseltti.

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