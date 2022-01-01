01 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan M. City!

Dev maçta kazanan M. City!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.01.2022

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City deplasmanda Arsenal'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan M. City, uzatmalarda bulduğu golle maçtan 2-1 üstün ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'in golünü 31. dakikada Bukayo Saka kaydederken, Manchester City bu gole 57'de Riyad Mahrez'in (p) ve 90+3. dakikada Rodri'nin attığı gollerle yanıt verdi. Ayrıca 'Topçular'da 59. dakikada Gabriel, çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Arsenal'in 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı. Manchester City'nin ise galibiyet serisi 12 maça çıkarken 53 puana ulaştı.

Ligin 22. haftasında Arsenal deplasmanda Tottenham'la karşılaşacak. Manchester City ise Chelsea'yi konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Inter’de corona şoku! 3 isim birden... Inter'de corona şoku! 3 isim birden...
Chelsea maçı öncesi Liverpool’a kötü haber! Chelsea maçı öncesi Liverpool'a kötü haber!
Real Madrid Mbappe ve Haaland transferini bitiriyor! Real Madrid Mbappe ve Haaland transferini bitiriyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör