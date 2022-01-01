Arsenal 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dev maçta kazanan M. City!
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında lider Manchester City deplasmanda Arsenal'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan M. City, uzatmalarda bulduğu golle maçtan 2-1 üstün ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Arsenal'in golünü 31. dakikada Bukayo Saka kaydederken, Manchester City bu gole 57'de Riyad Mahrez'in (p) ve 90+3. dakikada Rodri'nin attığı gollerle yanıt verdi. Ayrıca 'Topçular'da 59. dakikada Gabriel, çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Arsenal'in 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı. Manchester City'nin ise galibiyet serisi 12 maça çıkarken 53 puana ulaştı.
Ligin 22. haftasında Arsenal deplasmanda Tottenham'la karşılaşacak. Manchester City ise Chelsea'yi konuk edecek.
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