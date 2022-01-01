02 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'te corona virüsü şoku! 4 futbolcu ve 1 antrenörün Covid-19 testi pozitif çıktı

Bayern’de corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te corona virüsü şoku yaşanıyor. Alman ekibinde 4 futbolcu ve 1 antrenörün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi yarın değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.

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