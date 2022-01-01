Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Arsenal Manchester City CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde lider olan Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. 4 maçtır galip gelen Arsenal, 10 haftalık galibiyet serisine sahip Manchester temsilcisini ağırlayacak. Peki; Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Arsenal Manchester City maçının ilk 11'leri...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19 maç sonunda 35 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Arsenal sahasında, 20 maç sonunda 50 puanı olan lider Manchester City'i konuk edecek.
📺ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal'in sahasında Manchester City'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📋ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
📌Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette
📌Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus, Mahrez
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı