Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Arsenal Manchester City CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde lider olan Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. 4 maçtır galip gelen Arsenal, 10 haftalık galibiyet serisine sahip Manchester temsilcisini ağırlayacak. Peki; Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Arsenal Manchester City maçının ilk 11'leri...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19 maç sonunda 35 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Arsenal sahasında, 20 maç sonunda 50 puanı olan lider Manchester City'i konuk edecek.

📺ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in sahasında Manchester City'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋 ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

📌Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette

📌Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus, Mahrez

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