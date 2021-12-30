Manchester United 3-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Burnley karşı karşıya geldi. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı nefes kesen maçı Manchester United 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında şampiyonluk yarışı veren Manchester United, sahasında Burnley'i konuk etti. Özellikle ilk yarıda oldukça yüksek tempolu ve karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı maçı Manchester United, Düşler Tiyatrosu'nda 3-1 kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'a 3 puan, 8'de McTominay, 27'de Bee'nin kendi kalesine ve 35'te Cristiano Ronaldo'nun golleriyle geldi. Burnley'nin tek golünü ise 38. dakikada Lennon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aranın ardından 3 puan alan Manchester United puanını 31'e yükseltti. Burnley ise 11 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

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