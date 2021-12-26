Tottenham Crystal Palace maçı A Spor'da CANLI yayınlanacak!

İngiltere Premier Lig'de heyecan A Spor'da devam ediyor... Ligin 19. haftasında Tottenham'ın Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanacak...

İngiltere Premier Ligi heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. Her hafta futbolseverleri Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Premier Lig ile buluşturan A Spor, bugün de müthiş bir maç yayınlayacak. Saat 18.30'da başlayacak Tottenham- Crystal Palace karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlanacak. Futbolseverler yine keyif alacak.

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