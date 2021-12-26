26 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Crystal Palace maçı A Spor'da CANLI yayınlanacak!

Heyecan devam ediyor! Tottenham-C. Palace maçı A Spor’da!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan A Spor'da devam ediyor... Ligin 19. haftasında Tottenham'ın Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanacak...

İngiltere Premier Ligi heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. Her hafta futbolseverleri Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Premier Lig ile buluşturan A Spor, bugün de müthiş bir maç yayınlayacak. Saat 18.30'da başlayacak Tottenham- Crystal Palace karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlanacak. Futbolseverler yine keyif alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
Mahkemeden ilginç karar! Sturridge’e para cezası Mahkemeden ilginç karar! Sturridge'e para cezası
Yok böyle bir teklif! Premier Lig tarihinin... Yok böyle bir teklif! Premier Lig tarihinin...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör