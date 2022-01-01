01 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan flaş transfer itirafı! "İspanya'ya gideceğim"

Haaland’dan transfer itirafı! İspanya’ya gideceğim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, transfer piyasasında adından en çok söz ettiren oyuncuların başında geliyor. Alman ekibinden ayrılması beklenen Norveçli golcünün flaş bir transfer itirafında bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Borissia Dortmund ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki Haaland'ın 2022'de aktif hale gelecek 80 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunurken İspanya iddiaları gündeme geldi. Tatil için Marbella'da bulunan Haaland'ın, "İspanya'da oynayacağım" dediği iddia edildi. Özellikle Real Madrid ve Barcelona'nın genç oyuncuyu kadrosuna katma planları medyada sürekli yer alıyor.

HAALAND DORTMUND'TA NELER YAPTI?

Erlign Haaland Aralık 2019'da 20 milyon Euro'ya Dortmund'a imza atmıştı. Dortmund, Haaland'ın Red Bull Salzburg'la sözleşmesinde bulunan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak kadrosuna katmıştı. Haaland bu sezon Borissia Dortmund ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkarak 19 gol ve 5 asistlik harika bir performas sergilemişti.

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