Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan flaş transfer itirafı! "İspanya'ya gideceğim"
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, transfer piyasasında adından en çok söz ettiren oyuncuların başında geliyor. Alman ekibinden ayrılması beklenen Norveçli golcünün flaş bir transfer itirafında bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Borissia Dortmund ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki Haaland'ın 2022'de aktif hale gelecek 80 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunurken İspanya iddiaları gündeme geldi. Tatil için Marbella'da bulunan Haaland'ın, "İspanya'da oynayacağım" dediği iddia edildi. Özellikle Real Madrid ve Barcelona'nın genç oyuncuyu kadrosuna katma planları medyada sürekli yer alıyor.
HAALAND DORTMUND'TA NELER YAPTI?
Erlign Haaland Aralık 2019'da 20 milyon Euro'ya Dortmund'a imza atmıştı. Dortmund, Haaland'ın Red Bull Salzburg'la sözleşmesinde bulunan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak kadrosuna katmıştı. Haaland bu sezon Borissia Dortmund ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkarak 19 gol ve 5 asistlik harika bir performas sergilemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı