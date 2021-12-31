31 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'de corona virisü şoku! 3 isim birden...

Inter’de corona şoku! 3 isim birden...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de 3 futbolcunun corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından o isimlerin Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun karantinaya alındığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de 3 futbolcunun COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Yapılan açıklamada Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun testlerinin pozitif olduğu ve 3 futbolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

Inter, yeni yıldaki ilk maçında 6 Ocak'ta Bologna ile karşılaşacak.
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