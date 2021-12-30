Premier Lig devi Chelsea 145 milyon sterlin zarar etti!
İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'nin bu yılın ilk 6 ayında 145,6 milyon sterlin zarar ettiği duyuruldu. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu yılın ilk 6 ayında 145,6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu.
Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmasına rağmen Chelsea, sene başından 30 Haziran'a kadar geçen dönemdeki maddi bilançosunda büyük kayıp yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 145,6 milyon sterlinlik zarar, pandemi nedeniyle birçok maçın seyircisiz oynanmasına ve futbolcu satışından elde edilen bonservis bedelinde yaşanan düşüşe bağlandı.
Yıllık gelirin 387,8 milyon sterlinden 416,8 milyona çıktığı kulübün, ilişkisi olduğu şirketlere borcunun ise 1 milyar sterlinin üzerinde olduğu belirtildi. Bu borçların çok önemli bir kısmının, Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'e ait Fordstam Limited ile kulüp arasındaki anlaşmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
İngiltere temsilcisi, 2020 yaz döneminde kadrosunda köklü değişikliklere gitmiş ve Avrupa'da transfere en fazla para harcayan kulüp olarak öne çıkmıştı.
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