30 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea bir yara daha aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk yarışını veren Chelsea, sahasında Brighton ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara aldı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Mount'un asistiyle Lukaku topu filelerle buluşturdu ve Chelsea ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Brighton, oynadığı futbolla alkış alarak zorlu rakibi karşısında gol bulmanın yollarını aradı ve dakikalar 90+1' gösterdiğinde Welbeck'in attığı golle maça denge geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, 20. hafta sonunda 42 puana yükselirken Brighton ise puanını 24 yaptı.

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