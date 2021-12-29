Chelsea 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk yarışını veren Chelsea, sahasında Brighton ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara aldı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'u konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin 28. dakikasında Mount'un asistiyle Lukaku topu filelerle buluşturdu ve Chelsea ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Brighton, oynadığı futbolla alkış alarak zorlu rakibi karşısında gol bulmanın yollarını aradı ve dakikalar 90+1' gösterdiğinde Welbeck'in attığı golle maça denge geldi, mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Chelsea, 20. hafta sonunda 42 puana yükselirken Brighton ise puanını 24 yaptı.
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