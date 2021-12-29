30 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City Foden’la güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligde lider konumda bulunan Manchester City, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. Mücadele Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda Brentford ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Phil Foden kaydetti.

City puanını 50'ye yükseltirken, Brentford ise 20 puanda kaldı.

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