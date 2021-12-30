30 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo heykeli Hindistan'da tartışma konusu oldu!

Ronaldo heykeli Hindistan’da tartışma konusu oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Hindistan'ın Goa eyaletinde dikilen Cristiano Ronaldo heykeli, ülkede tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili bir prostestocu "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre, daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümünde yıldız futbolcu Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi eleştirilere neden oldu.

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo'nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

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