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DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! Diego Simeone ve 4 futbolcu...

A. Madrid’de corona virüsü şoku! Simeone ve...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ve 4 futbolcunun, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.

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