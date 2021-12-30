30 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da corona virüsü vakaları artıyor! 10 futbolcu...

Barcelona’da corona virüsü vakaları artıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 Giriş Tarihi: 30.12.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan futbolcu sayısı artıyor. Son olarak Katalan devinde corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi.

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da corona virüsüne yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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