13 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sergio Agüero'dan flaş karar! Barcelona'da...

Sergio Agüero’dan flaş karar! Barcelona...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Barcelona'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geleceği belirsiz olan Sergio Agüero için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Marca'da yer alan habere göre Arjantinli futbolcu emeklilik kararı aldı. İşte detaylar...

Kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Barcelona'nın yıldız ismi Sergi Agüero için üzücü bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyolların ünlü yayın organı Marca, 33 yaşındaki Arjantinli golcünün emekli olmaya karar verdiğini ve bu kararını çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında resmen açıklayacağını duyurdu.

NELER YAŞANMIŞTI?

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. Yıldız futbolcu, nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Barcelona'ya gelmeden önce formasını giydiği Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

Baldırındaki sakatlık nedeniyle sezona geç başlayan Aguero, Barcelona formasıyla ilk maçını geçen ay oynamıştı. Barcelona ile beş maça çıkan Aguero, 1 gol attı. Arjantinli tek sayısını Real Madrid maçında kaydetti.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

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