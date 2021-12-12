12 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 4-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester Newcastle’ı farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Leicester City, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester City'nin golleri 38 ve 81'de Tielemans'tan, 57'de Patson Daka'dan ve 85'te James Maddison'dan geldi.

Leicester'da milli futbolcumu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester puanını 22'ye yükseltirken, Newcastle United ise 10 puanda kaldı.

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