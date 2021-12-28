TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Real Madrid'den Mbappe bombası

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid, kadrosunu Mbappe ile güçlendirmek istiyor. İspanyol basını eflatun beyazlıların Fransız yıldızı için transfer planını duyurdu. İşte detaylar...

Real Madrid ve Mbappe! Real Madrid'in adı uzun süredir gündemde olan Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi.

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için 5 gün sonra istediği kulüp ile sözleşme imzalama hakkı olan Mbappe transferine bir an önce nokta koymak istediği aktarıldı.

Medyada çıkan haberde; Mbappe'nin de artık Real Madrid konusunda net olduğu ancak Devler Ligi'ndeki Paris Saint-Germain - Real Madrid eşleşmesi nedeniyle bu maçlar oynanmadan Fransız ekibiyle olan ilişkisine zarar vermek istemediği yer aldı.

Öte yandan Paris Saint-Germain'in ise, Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak adına son dakikaya çaba göstereceği kaydedildi.

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