28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi golcüsü oldu!

Tüm zamanların en iyisi oldu! Ronaldo...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

12. Dubai Global Futbol Ödülleri gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birçok kategoride en iyiler ödüllerine kavuşurken, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi golcüsü seçildi. İşte diğer ödüller ve kazananlar... | Son dakika spor haberleri

12. Dubai Global Futbol Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte o ödüller...

Maradona Yılın Futbolcusu & Taraftar Yılın Oyuncusu: Lewandowski
Tüm Zamanların En İyi Golcüsü: Cristiano Ronaldo
Yılın Erkek Oyuncusu: Mbappe
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Ronaldinho
Yılın Teknik Direktörü: Roberto Mancini
Yılın Defans Oyuncusu: Leonardo Bonucci
Yılın Kalecisi: Gianluigi Donnarumma
Yılın Milli Takımı: İtalya
Yılın Erkek Takımı: Chelsea

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