25 Aralık 2021, Cumartesi

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SPOR HABERLERİ - Mouloudia Saida - ASM Oran maçında Cezayirli Sofiane Lokar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde Mouloudia Saida ile ASM Oran karşı karşıya geldi. Maçın 35. dakikasında Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, kalp krizi geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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