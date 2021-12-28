Southampton 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Southampton ile Tottenham yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Southampton sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Southampton, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Southampton'ın golünü 25. dakikada James Ward-Prowse kaydetti. Tottenham'ın golü ise 41. dakikada (P) Harry Kane'den geldi.

Southampton puanını 21'e yükseltirken, Tottenham ise 30'a çıkardı.

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