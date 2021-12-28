28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Southampton ile Tottenham yenişemedi!

Southampton ile Tottenham yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Southampton sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Southampton, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Southampton'ın golünü 25. dakikada James Ward-Prowse kaydetti. Tottenham'ın golü ise 41. dakikada (P) Harry Kane'den geldi.

Southampton puanını 21'e yükseltirken, Tottenham ise 30'a çıkardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mbappe bombası! O maç öncesi... Mbappe bombası! O maç öncesi...
Barça açıkladı! Ferran Torres... Barça açıkladı! Ferran Torres...
Barcelona’da Covid-19 şoku! Barcelona'da Covid-19 şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör