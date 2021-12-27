28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kırmızı Şeytanlar Newcastle'a takıldı!

Kırmızı Şeytanlar Newcastle’a takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin golü 7. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ın golü ise 71'de Edinson Cavani'nin ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Newcastle United 3 maç sonra puan aldı ve 11 puana yükseldi. Manchester United ise 3 maç sonra puan kaybederken, 28 puana ulaştı.

Ligin 20. haftasında N. United deplasmanda Everton ile karşılaşacak. ManU ise sahasında Burnley'i konuk edecek.

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