Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma Covid-19'a yakalandığını açıkladı!
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu, "İyiyim arkadaşlar. Neredeyse semptomsuz geçiriyorum ve aşılıyım. Ne kadar dikkatli olursak olalım bu virüs hilekar ve oyunun kurallarına uymuyor" dedi. | Son dakika spor haberleri
Portekiz Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes forması giyen eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma, Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Quaresma, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıda, hastalığı semptomsuz olarak geçirdiği belirtti.
İŞTE QUARESMA'NIN AÇIKLAMALARI:
Quaresma, "İyiyim arkadaşlar. Neredeyse semptomsuz geçiriyorum ve aşılıyım. Ne kadar dikkatli olursak olalım bu virüs hilekar ve oyunun kurallarına uymuyor. Bu yüzden onunla takım halinde savaşmalıyız. Birbirimize iyi bakmalıyız ki kazanabilmemizin tek yolu bu. Tüm mesajlarınız ve gösterdiğniz sevgi için teşekkür ederim. Bu, daha güçlü bir şekilde geri dönmemi sağlayacak" dedi.
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