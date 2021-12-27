Newcastle United Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United, evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Bu maç öncesi ev sahibi takım 19 maçta topladığı 10 puanla düşme hattında yer alırken konuk ekip ise 16 maç sonunda topladığı 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Newcastle United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattında bulunan Newcastle United sahasında ligin güçlü takımlarından Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi tüm merak edilenler haberimizde...
📺NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰
Newcastle United'ın sahasında Manchester United'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
📝NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Newcastle United: Dubravka; Murphy, Lascelles, Schar, Ritchie; Almiron, Longstaff, Willock, Joelinton; Wilson, Saint-Maximin
Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes; Ronaldo, Rashford
📈MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈
🔹Newcastle, Manchester United ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
🔹Newcastle 3 maçtır üst üste kaybediyor.
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