28 Aralık 2021, Salı
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Barcelona'da Covid-19 şoku!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
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