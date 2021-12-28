28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Covid-19 şoku!

Barcelona’da Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

İspanya ekibi Barcelona'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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